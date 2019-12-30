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إعلامية كويتية تفتح النار على ابنة الفيشاوي:"انحلال"

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انستجرام

صورة عارية

مي العيدان

لينا الفيشاوي

شنت الاعلامية الكويتية، مي العيدان، هجومًا شرسًا،على الفنان احمد الفيشاوي، وذلك بسبب نشر ابنة الأخير صورة لها وهي شبه عارية عبر "الانستجرام".

وقد أعادت الاعلامية، مي العيدان نشر صورة ابنة الفيشاوي كاتبة عليها:"صورة عارية تنشرها لينا بنت أحمد الفيشاوي هذه نتيجة انحلال الأخلاق وقلة التربية والتفكك الأسري، لا الأب فاضي لها ولا أمها كل واحد تزوج وتركوها وراءهم .. مأساة".

وكانت لينا الفيشاوي أثارت جدلا واسعا بعد نشرها صورة لها وهي في الثامنة من عمرها عارية الصدر معلقة عليها:" عندما كنت متحررة أشبه حوريات البحر".


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