حيلة ذكية لـ 4 كويتيين لتهريب سيارة من السعودية

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وكالات - الدويني فولي

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كشفت وسائل إعلام سعودية، أن 4 كويتيين من بينهم موظفان في الإدارة العامة للجمارك، هربوا سيارة رياضية من المملكة إلى داخل الكويت من خلال منفذ السالمي.

وحسب صحيفة صدي السعودية، إزال المتهمون اللوحة السعودية ووضع لوحة كويتية كويتية؛ وتركها صاحبها في المنفذ ودخل إلى البلاد بمفرده، وبعد بضعة أيام اكتشف رجال الأمن اختفاء السيارة.

وكشفت كاميرات المراقبة ” شخصٌ ” يقوم باستبدال لوحات الأرقام السعودية بلوحات كويتية، وإدخال السيارة إلى الكويت بمساعدة موظفين في الجمارك.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمين وتحويلهم إلى التحقيق وتمّ حجز السيارة.

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