أول رد من البرلمان على ظاهرة تعاطي اللاعبين المنشطات

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منشطات

كارولين ماهر

منتخب الأثقال

انتشرت في الآونة الأخيرة على صعيد الساحة الرياضية بمصر ظاهرة تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المحظورة بغير علم أو عن عمد وتعرض اللاعبين لعقوبات على رأسها الحرمان من المشاركة بالبطولات الدولية،لذا تقدمت النائبة البرلمانية كارولين ماهر اليوم بمقترح للتصدي لهذه الظاهرة بهدف منع تكرارها وإزالة أسبابها بشكل جذري.

ويناقش المقترح تأسيس وحدتين وطنيتين تعمل إحداهما على توعية وتدريب اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية بخصوص القواعد الدولية المنظمة لتعاطي المنشطات، ومن ثم اعتمادهم للمشاركة كممثلين دوليين لمصر، كما تختص الوحدة الأخرى التي يشملها المقترح بتمثيل الفرق والاتحادات المصرية قانونياً، والدفاع عنهم في أي قضية رياضية أو عقوبة دولية.

وصرحت كارولين ماهر في بيان صحفي لها، قائلة "لم يكن بوسعي الوقوف عاجزة عن أي رد فعل بخصوص واقعة إيقاف منتخب مصر لرفع الأثقال، فهي كارثة تتطلب اتخاذ موقف عاجل لمنع تكرارها"

وأضافت ماهر "إيقاف أحد المنتخبات المصرية دولياً يعد إهدارا للمال العام، بالإضافة لإساءته لسمعة مصر الدولية، لذا وبجانب التحقيقات والعقاب، جاء مقترحي بإنشاء الوحدتين كإجراء احترازي لحل الأزمة من جذورها، وضمان عدم تكرارها مرة أخرى"

وأشارت ماهر في مقترحها إلى أن إثبات تعاطي المنشطات قد ينتج عن تعاطي بعض الأدوية العلاجية دون الوعي الكافي بالإجراءات المتبعة، لذا كان من المهم العمل على رفع الوعي كأحد الحلول الجذرية، كما أن مثل هذه العقوبات أو القضايا الرياضية تتطلب متابعة قانونية محترفة، مما يحتم تشكيل لجنة قانونية تختص بالدفاع عن حقوق اللاعبين والمنتخبات الرياضية المصرية.

جدير بالذكر أن النائبة كارولين ماهر تشغل عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتايكوندوا، كما أنها صنفت خلال ممارستها للعبة التايكوندوا و كانت مصنفة ثالثة علي العالم، وكانت كارولين ماهر أول رياضية مصرية تنتصر وتثبت براءتها فى قضية تعاطي منشطات عام 2012، والتى انتهت بالحكم لها بالحصول على أكبر تعويض فى قضية منشطات علي المستوى العالم.


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