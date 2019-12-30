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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي

الحياة السياسية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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المحرر العسكري

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العيد الميلادي

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020م وجاء فيها:
“السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله أن يشملكم بموفور الصحة ومتمنيًا لكم التوفيق في مسئولياتكم الكبار وأن تخوضوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل”.

وتابع في رسالته: “وأود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسئولياتكم رئيسًا للجمهورية، ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضًا وشعبًا واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق”.


كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثالة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

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