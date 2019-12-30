6 قرارات تدخل حيز التنفيذ في السعودية

30 ديسمبر 2019 - 11:52 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن هناك عدد من القرارات واللوائح ستطبق بداية من الأربعاء المقبل والتي تم إصدارها خلال عام 2019.

وحسب صحيفة صدي السعودية القرارات:







والقرار الأول هو السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة وفقًا لعدد من الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.









كما سيتم اعتماد الهوية الشخصية بدلا من بطاقة التأمين عند زيارة المستشفيات بالمملكة، حيث أكد مجلس الضمان الصحي على أنه سيتم الاكتفاء ببطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم .









وستطبق لائحة الزكاة الجديدة على السعوديين والخليجيين المقيمين بالمملكة في مطلع يناير 2020.









كما سيتم تحديد وتنظيم العمل الليلي، من 11 مساءً إلى 6 صباحًا، بالإضافة إلى إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية.







