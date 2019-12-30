حقيقة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة

أكد رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين والتعليم العام، أن وزارة التربية والتعليم لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.

وقال "حجازي" في بيان للوزارة، أنه بما ان وزارة التربية والتعليم لم ترسل أي قوانين جديدة حتى الان ، فسيكون نظام التشعيب للصف الثالث الثانوي كما هو وفقا للقانون الحالي (علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن جوهر التطوير في المرحلة الثانوية يتمحور على تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم، والتصحيح القادر على تقييم الإجابات المختلفة، وتوفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة، أما التابلت والشبكات والبرمجيات فهي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير ولم نختزل التطوير في جهاز تابلت كما يظل يعتقد البعض.