الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

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متابعات- الدويني فولي

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برودة

أمطار

طقس

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام الثلاثة القادمة، حيث أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18 درجة مئوية.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية عبر "الفضائية الأولى"، الإثنين 30 ديسمبر، أن هناك عدم استقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة خلال الـ72 ساعة القادمة .
 


ونصح بضرورة القيادة بهدوء على الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية، موضحًا أن فرص سقوط الأمطار ما بين بسيطة ومتوسطة على السواحل الشمالية حيث أن نسبة الشبورة المائية ستزداد على الطرق خاصة مع وجود رطوبة على سطح الأرض .

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