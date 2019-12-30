اتحاد الكرة يحدد موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

30 ديسمبر 2019 - 10:51 ص

حدد اتحاد كرة القدم يوم 23 فبراير المقبل موعدا مبدئيا لإقامة السوبر المحلي الذي يجمع الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، على أن تقام المباراة إما في السعودية أو الإمارات.







