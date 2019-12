» بسبب صراخها.. إنقاذ سيدة من موت محقق

تمكنت عناصر الشرطة من إنقاذ سيدة أمريكية من الموت المحقق بعد سقوطها أسفل جرف صخري في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنياـ بسبب صراخها المرتفع الذي سمعه البعض وقاموا بإبلاغ الشرطة التي أنقذتها.

وقالت شبكة "cnn" الأمريكية إن السيدة وهي في منتصف الثلاثينات كانت تسير علي الممشى المخصص للأفراد سقطت من ارتفاع 60 مترا، لتقع أسفل الجرف المطل علي مياه المحيط الهادي وممتلئة بالجراح، وظلت تصرخ حتى سمعها المارة، وأبلغوا الشرطة،دون أن يعرف السبب بحسب تصريحات الشرطة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة عملية الإنقاذ التي تمت.

Yesterday, @LMTLASD Deputies responded to a call just north of the light tower in the city of Rancho Palos Verdes after cries for help were heard. Along with LA County Fire, Air 5 responded and repelled down to the rocky bottom and rescued the victim.#SheriffV pic.twitter.com/eLxpF4ZPvw