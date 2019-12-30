لميس جابر عن تجربتها بالبرلمان: "قلت لمي نفسك بقى"

30 ديسمبر 2019 - 09:37 ص





روت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، تفاصيل تجربتها بالبرلمان ، مؤكدة أن العمل الحقيقي في البرلمان ليس في الجلسة العامة، وإنما في اللجان، معقبة: "الجلسة العامة رخمة، بوظت ليّ ضهري بس".



وأضافت "لميس"، خلال حوارها لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة :"أنا نائبة وليست معينة، وحاولت أن أخدم من يلجأ لي ، ولكن فشلت، متابعة: "لو هيقطعوا رقبتي مروحش لوزير عشان يمضي ورقة".

و أكدت أنها توجهت إلى وزيرين في مكتبهما للحديث معهما في مشكلة ما، ولم يفعلا شيئا، معقبة: "قلت لمي نفسك بقى وكرامتك أهم ".



وتابعت : كان ممكن أتقدم بطلبات إحاطة، ولكن من متابعة الوضع، وجدت أن طلبات الإحاطة لا يبت فيها، وهناك طلبات لا يتم الموافقة عليها، معقبة: "ده سلو بلدنا".

