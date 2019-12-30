الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 30 ديسمبر 16.06 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، سجل في بنك قناة السويس 15.98 جنيه للشراء، وللبيع سجل 16.08 جنيه.
وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه، وللبيع سجل 16.10 جنيه.
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