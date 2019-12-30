شوبير يهاجم جماهير الأهلي بضراوة: مش عايزينكم

أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما شرسا على الجماهير التي قامت بمهاجمة مجلس إدارة الأهلي في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.
وقال "شوبير" في برنامجه المذاع على "أون سبورت" : بعض الجماهير التي تدعي انتماءها للكيان سببت ضغطًا على اللاعبين.
وأضاف: لو حضرتك متخيل إنك أنت اللي هتدير وتمشي المنظومة .. أنا مش عايزك .. الوقت دا مش محتاج طبطبة.
وتابع: يجب على الجماهير الالتزام لضمان حضورها الدائم في المدرجات.
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