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مرتضى لنجم الأهلي: حلو الخاتم بتاعك .. مش ناوي تحكي للناس حكايته؟

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مرتضى لنجم الأهلي: حلو الخاتم بتاعك .. مش ناوي تحكي للناس حكايته؟

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مرتضى منصور
مرتضى منصور
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واصل مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - الحديث عن تسبب أعمال السحر والشعوذة في تراجع نتائج فريقه فضلا عن تفوق الأهلي.

وقال "مرتضى" في تصريحات تلفزيونية أمس ، موجهًا حديثه لوليد سليمان نجم الأهلي: حلو الخاتم بتاعك دا .. مش ناوي تحكي للناس حكايته وتقول مقري عليه فين؟.

وتألق وليد سليمان مع الأهلي خلال المباريات الأخيرة بشكل لافت للنظر .

وكان مرتضى تحدث عن دور السحر في تراجع نتائج الزمالك قائلا: الرياضة بقت كُفر واللي يجيب ساحر أقوى هو اللي بيكسب.

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