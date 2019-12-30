مرتضى لنجم الأهلي: حلو الخاتم بتاعك .. مش ناوي تحكي للناس حكايته؟

أحمد عادل شعبان
واصل مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - الحديث عن تسبب أعمال السحر والشعوذة في تراجع نتائج فريقه فضلا عن تفوق الأهلي.
وقال "مرتضى" في تصريحات تلفزيونية أمس ، موجهًا حديثه لوليد سليمان نجم الأهلي: حلو الخاتم بتاعك دا .. مش ناوي تحكي للناس حكايته وتقول مقري عليه فين؟.
وتألق وليد سليمان مع الأهلي خلال المباريات الأخيرة بشكل لافت للنظر .
وكان مرتضى تحدث عن دور السحر في تراجع نتائج الزمالك قائلا: الرياضة بقت كُفر واللي يجيب ساحر أقوى هو اللي بيكسب.
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