تعليق مفاجيء من ساويرس على ما يحدث لمسلمي الإيغور

أحمد عادل شعبان
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على ما يحدث لمسلمي الإيغور ، مستنكرًا تأييد البعض للتدخل التركي في ليبيا.
وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : من المحزن ان نرى من يشجع تركيا على غزو بلد عربى بدلا من ان ينادى بمقاطعة الصين التى تحاصر مسلمى الايجور و تغير من هويتهم و الهند التى ايضا تحاصر مسلمى كشمير و تقطع عنهم كل سبل الاتصال !
وأضاف: و بالمثل من ينحرون عنق 11 مسيحى نيجيرى و يدعون انهم يخدمون دينهم و دينهم الإسلامى منهم براء و ذلك بدلا من مساعدة إخوانهم !
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