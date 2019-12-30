تعليق مفاجيء من ساويرس على ما يحدث لمسلمي الإيغور

30 ديسمبر 2019 - 06:34 ص

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على ما يحدث لمسلمي الإيغور ، مستنكرًا تأييد البعض للتدخل التركي في ليبيا.



وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : من المحزن ان نرى من يشجع تركيا على غزو بلد عربى بدلا من ان ينادى بمقاطعة الصين التى تحاصر مسلمى الايجور و تغير من هويتهم و الهند التى ايضا تحاصر مسلمى كشمير و تقطع عنهم كل سبل الاتصال !



وأضاف: و بالمثل من ينحرون عنق 11 مسيحى نيجيرى و يدعون انهم يخدمون دينهم و دينهم الإسلامى منهم براء و ذلك بدلا من مساعدة إخوانهم !

