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تفاصيل طرح أول مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر

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كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اليوم إطلاق مؤتمر الطاقة والثروة المعدنية الذي يعقد للعام الثالث على التوالي بحضور وزراء، الكهرباء والإعلام والبترول، وعدد كبير من ممثلي شركات البترول، مشيرا إلى أنه تم اليوم طرح أول مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر.
وأوضح " موسى"  خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة  صدى البلد ، أنه لأول مرة يتم طرح مناقصة للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر وذلك بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من فرص الاستثمار في الطاقة لأنه أساس التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار موسي إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن هناك 3 ثلاث عالمية كبرى دخلوا مجال التنقيب عن الغاز والبترول في البحر الأحمر باستثمارات 336 مليون دولار في مساحة 10 ألاف كيلو متر وأوضح، أنه يشجع الاندماج القاري بين مختلف البلدان بمساهمة كبيرة من القطاع الخاص، للنهوض بالدول الأفريقية.

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