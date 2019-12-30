» أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية بشأن أردوغان

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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المصريون ـ متابعات

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فجر الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أمس الأحد، مفاجأة من العيال الثقيل، كاشفا عن مرض معدي ينتشر بسرعة الوباء بين الأتراك.
وقال موسى، أن مرض الجرب انتشرب بسرعة كبيرة بين الأتراك بسبب انشغال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن توفير الدواء للمرضى، بنقل المرتزقة إلى ليبيا ودعم الإرهاب، لافتا إلى أن هناك حالة تكتم شديدة من قبل تركيا على المرض وكأنه سر حربى ممنوع البوح به.
وأضاف عدد كبير من الأتراك أصيبوا بالمرض، داعيا السياح عدم السفر إلى تركيا بسبب انتشار المرض، كما دعا سلطات المطار فى مصر حجز أي مواطن قادم من تركيا في الحجر الصحى حتى التأكد من عدم إصابته بالمرض.
وفي مفاجأة آخرى من العيال الثقيل كشف موسى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصاب بمرض الجرب، والدليل على ذلك قيامة بـ"الهرش" في أكثر من مناسبة.


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