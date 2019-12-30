» الأرصاد تحذر من هذا الأمر الخطير الفترة المقبلة

30 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، تحذيرًا بحريًا خاص بالبحر المتوسط من يوم الإثنين 30 ديسمبر إلى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر.



وأوضح التحذير البحري الذي أصدرته هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية كما تتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة، وستكون رعدية، ويصاحبها سقوط الأمطار.

