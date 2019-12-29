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المعاشات

الموعد النهائي لـ صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

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المصريون ـ متابعات

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مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

أكد محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحديث عن أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، نفت نقل الخدمات للعاصمة الإدارية، أمر غير دقيق، ولكنها أكدت أن نقل الخدمات سيكون على مراحل وبالتدريج وليس دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى للنقل ستتمحور حول الوظائف الاستراتيجية.
وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لهم أولوية مطلقة في اهتمامات الوزارة، وتعمل الوزارة على تقديم كافة الخدمات المناسبة لهم، وفيما يتعلق بحكم العلاوات الخاصة فأكدت "القباج"، أن الوزارة ملتزمة بنص الفتوى الصادرة من مجلس الدولة، الذي أكد أن العلاوات الخمسة مطبقة بنسبة 100%.
وتابع: "الأمر ليس شخصيًا، ولكن القانون هو من حدد هذا الأمر، الوزارة ملتزمة بما يراه القضاء المصري، الوزارة ليست جهة تشريع أو جهة قضاء". 

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