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سعد الهلالي: "الناس هتزعل من ربنا وإحنا السبب"

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سعد الهلالي
سعد الهلالي
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ضرورة إصلاح الخطاب الديني، معقبا: "الناس هتزعل من ربنا وإحنا السبب"، مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن أنه لا يشترط شرعا أن يخبر الزوج زوجته بزواجه من أخرى هى فتوى مصدرة باسم الشرع.
وأوضح "الهلالي"، خلال برنامج "كن أنت" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأحد، "زعلتوا الناس من الشرع، وتاجرتوا باسم الشرع"، منوها بأن هذا الحكم هو حكم الفقهاء، وليس حكم الله، حيث أنها فتوى فقهية، وليست فتوى شرعية.
واعتبر أن هناك محالات لتقوية دعائم مشروع المتاجرة باسم الدين والشريعة الإسلامية، والإخوان هم من يقفون خلف هذا المشروع، ويقف خلفهم أردوغان رئيس تركيا. 

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