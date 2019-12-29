مبادرة لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد

وأضاف "محمد علي خير" خلال برنامج " المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة سوف تقدم خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصماً إضافياً تحدد نسبته على كل سلعة.



وتابع :" توفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية".