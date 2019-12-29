  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مبادرة لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد

السعودية

تطورات مثيرة بشأن المعلم "المستعين بالشيطان" وحذف "لفظ الجلالة"

المتهم

صدور الحكم في قضية «شهيدة الشرف» بالمنوفية

أرشيفية

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

الأرصاد

تعرف على طقس الـ72 ساعة القادمة

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

قرار من النائب العام بشأن المتسبب في "مجزرة" بورسعيد

شيرين رضا

فنانة شهيرة تستغيث بـ"السيسي": "أرجوك انظر لهؤلاء"

أرشيفية

جنازة عسكرية لـ «مبارك»

اتحاد الكرة يكرم شوقي غريب

بالأسماء.. "غريب" يستقر على الثلاثي الكبار في طوكيو 2020

«بلطجة» فى قلب النيل

«بلطجة» فى قلب النيل

قتلى وجرحى في غارات أمريكية استهدفت "حزب الله" العراقي

عرب وعالم

غارة أمريكية (أرشيفية)
غارة أمريكية (أرشيفية)
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تقتل قياديًا كبيرًا في "كتائب حزب الله"

#

غلق لمكاتب ميليشيات حزب الله وحماس في السودان

#

الجيش العراقي ينفي سقوط قتلى في مظاهرات الجمعة ببغداد

#

6 قتلى في حوادث إطلاق نار بولاية أمريكية

سقط عدد من عناصر "حزب الله" العراقي بين قتيل وجريح، الأحد، في قصف جوي استهدف مقرين للحزب في محافظة الأنبار غربي العراق، حسب مصدر عسكري.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أنها نفذت ضربات في العراق وسوريا ضد ميليشيا تتهمها بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل متعاقد أمريكي حسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.
وقال ضابط في الجيش العراقي، برتبة مقدم، للأناضول، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "قصفا جويا استهدف مقرين لعناصر حزب الله العراق في منطقة المشاريع جنوب مدينة القائم" (على بعد 360 كم غرب الرمادي مركز محافظة الانبار).
وأشار المصدر إلى أن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا جراء الهجوم، الذي تسبب بحدوث انفجارات كبيرة، لكن لم يتسن تحديد عددهم بعد.
وتنتشر كتاب "حزب الله" العراقي في منطقة المشاريع جنوبي قضاء القائم منذ استعادة المنطقة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وسبق وأن تعرضت مقرات هذا الفصيل إلى قصف جوي عدة مرات في قضاء القائم، إلى جانب قصف قواعد ومخازن أسلحة لفصائل "الحشد الشعبي" الشيعي في أرجاء العراق.


واتهم الحشد الشعبي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي حينها، إسرائيل، بالوقوف وراء الهجوم عبر طائرات مسيرة، وهو ما لم تنفيه أو تؤكده تل أبيب.
يأتي القصف الذي استهدف كتائب "حزب الله" العراقي، بعد يومين من مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة عسكريين أمريكيين وعراقيين، في قصف صاروخي على قاعدة "كي وان" العسكرية، قرب مدينة كركوك، شمالي العراق.


وخلال الأسابيع الأخيرة، تكررت الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد العسكرية التي تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في العراق.


ويوجه المسؤولون الأمريكيون أصابع الاتهام إلى إيران عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية التي تمولها وتسلحها طهران، وعلى وجه الخصوص كتائب "حزب الله" العراقي، وهو ما تنفيه إيران.


وكانت الولايات المتحدة قد هددت مؤخراً برد "حاسم" إذا هاجمت إيران أو وكلاؤها القوات الأمريكية أو حلفاؤها في المنطقة.


ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهما حليفان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق لساحة صراع بين الدولتين.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أبو مازن: لا انتخابات في فلسطين بدون القدس
» بوتين يشكر ترامب على هذه المعلومات "الخطيرة"
» قتيلان وجريح إثر إطلاق نار داخل كنيسة بولاية أمريكية
» «كلوب» أفضل مدرب وأليسون بيكر أفضل حارس
» "هالة سرحان" تثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن الوليد بن طلال
» مبروك عطية: عُري المرأة ليس مبررًا للتحرش بها
» «حازم إمام» في البرومو الرسمي لقناة الزمالك
» «رونالدو» يتوج بجائزة أفضل لاعب.. والهلال أفضل ناد
» حالة استنفار قصوى للقوات الأمريكية بالعراق
» إصابة محمد منير بوعكة صحية خطيرة
» «ماني» يقود ليفربول للفوز على "ولفرهامبتون"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك