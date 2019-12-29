صدور الحكم في قضية «شهيدة الشرف» بالمنوفية

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عاقبت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، المتهم بقتل سيدة في مركز "تلا" بعد فشله في اغتصابها، بالسجن 15 عامًا، فيما تعرف إعلاميًا بـ"شهيدة الشرف".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، عندما قتل "أ. م. ف" 17 عامًا، طالب الثانوي، "ن. ش. م" 32 عامًا "ربة منزل"، بعد أن فشل في اغتصابها، داخل منزل تحت الإنشاء بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وكان مركز شرطة تلا تلقى بلاغًا من زوج الضحية "ف.ر" 32 عامًا يفيد بقتل زوجته على يد مجهول في منزل تحت الإنشاء مملوك لشقيق زوجة شقيقه، ويدعى "م . ف".

وانتقلت رجل المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين العثور على جثة السيدة مسجاة بأرضية الغرفة بكامل ملابسها مصابة، ومصابة بجرح ذبحي، وآخر بالجبهة وكدمة بالعين اليمنى.

وقال الزوجة إن زوجته توجهت لإحضار كمية من الغلال من أعلى سطح المنزل المشار إليه وعقب تأخرها توجه للبحث عنها، واكتشف مقتلها ولم يتهم أحًدً.

وبينت التحريات أن مرتكب الواقعة "أ.م.ف.خ"، 17 سنة، طالب ابن شقيق مالك المنزل، وألقي القبض عليه.

وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق معه، ووجهت له تهمة القتل العمد ومحاولة الاغتصاب.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه شاهد المجني عليها تقف على سطح ملك عمه، وزين له الشيطان اغتصابها، فتسلل إلى المنزل، ونادى عليها بزعم الحديث معها في أمر خاص، وعقب وصولها راودها عن نفسها، وبدأ في ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وأضافت: "رفضت معاشرتي وضربتني على وجهي وأخبرتني أنها سوف تقوم بفضحي أمام أسرتي، مما دفعني للاشتباك معها بـ"شنبر حديد"، وتعديت عليها بالضرب لمدة 3 دقائق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتركتها غارقة في دمائها جثة هامدة وهربت".

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