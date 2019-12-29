«تشاتيتش»: المصري فريق عنيد.. وقادرون على حصد البطولات

29 ديسمبر 2019 - 09:43 م

أبدى الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لبيراميدز، سعادته بالفوز على المصري، مشيرًا إلى الفريق البورسعيدي خصم عنيد وكان قريبا من الخروج بالتعادل.

أوضح المدرب أنه شاهد عدة مباريات للمصري قبل لقاء اليوم ويعرف كل شيء عن المنافس ووضع الخطة المناسبة، موضحا أن إيريك تراوري غاب عن لقاء الإسكندرية بسبب الإصابة التي يعاني منها، ووجه أنتي تشاتيتش التحية لاعبي فريقه على الأداء والروح العالية في التعامل مع اللقاء، مؤكدًا أن فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وبإمكانهم تحقيق الانتصارات والفوز في المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف النادي بحصد البطولات مستقبلا.

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .

تقدم جون أنطوى لبيراميدز فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72 ، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط .

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .