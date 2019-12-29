تعرف على طقس الـ72 ساعة القادمة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الدرجات العظمى على البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة تتراوح ما بين 17 و18 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، تقديم الكاتب الصحفي سيد علي، أن الحرارة تتراوح خلال ساعات الليل ما بين 10 و11  درجة مئوية.

ولفت: إلى أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع هدوء نسبي في نشاط الرياح على أنحاء البلاد.


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