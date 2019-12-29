  • الأحد 29 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

قرار من النائب العام بشأن المتسبب في "مجزرة" بورسعيد

النائبة أنيسة حسونة

فيديو مؤثر.. إصابة نائبة بالبرلمان بالسرطان

شيرين رضا

فنانة شهيرة تستغيث بـ"السيسي": "أرجوك انظر لهؤلاء"

أرشيفية

جنازة عسكرية لـ «مبارك»

اتحاد الكرة يكرم شوقي غريب

بالأسماء.. "غريب" يستقر على الثلاثي الكبار في طوكيو 2020

السعودية

ضبط مجرم بعد تحريات واسعة في السعودية

الاهلى والزمالك

شاهد.. خناقة شوارع في قمة الشباب بسبب"رمضان صبحي"

هالة سرحان

"هالة سرحان" تثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن الوليد بن طلال

فيديو.. أطرف 10مكالمات مع الشيخ مبروك عطية

مبروك عطية: عُري المرأة ليس مبررًا للتحرش بها

«بلطجة» فى قلب النيل

«بلطجة» فى قلب النيل

بعد أيام من حبسه.. وفاة متهم باغتصاب طفلة داخل السجن

الصفحة الأخيرة

السجين القتيل
السجين القتيل
Advertisements

أخبار متعلقة
#

مصرع طفلة بأسيوط بعد تناولها وجبة إندومي

#

فيديو.. امرأة تخطف مولودة من مستشفى بحيلة غريبة

#

خطيبة هيثم أحمد زكي تثير الجدل بتصرفها بعد أيام من وفاته

#

العثور على جثة مدرسة ووالدها بطريق الجلالة

سجن

اغتصاب

وفاة طفلة

شاب امريكي

مقاطعة ميسا

لقى شاب أمريكي حتفه بعد أيام من اعتقاله، بتهمة بقتل فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات بمادة "الكلوروفورم" السامة أثناء محاولته اغتصابها.

وعثر على جيفري بيجلي (34 عامًا) فاقدًا الوعي داخل زنزانته في سجن مقاطعة "ميسا" بولاية "كولورادو" الأمريكية يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتم نفله إلى المستشفى حيث توفي.

وسيحدد الفحص الطبي سبب وفاة بيجلي الذي أوقف في 14 ديسمبرت الجاري، بعد أن اتهمته الشرطة بقتل فتاة حاول اغتصابها بمادة "الكلوروفورم" في منزله، حيث كان احتفظ بأكثر من ألف صورة لإساءة معاملة الأطفال.

وعثر رجال الشرطة على زجاجة "كلوروفورم" فارغة في خيمة مؤقتة، مليئة بالبطانيات الملطخة بالدماء، خلف منزله. وأظهرت التحقيقات أن الطفلة تعرضت لمحنة مروعة قبل أن يعطيها الجرعة القاتلة من الكلوروفورم.

وتم العثور على الطفلة البالغة من العمر تسع سنوات متوفاة في 9 نوفمبر داخل المنزل الذي كان مملوءًا أيضًا بدمى مقطوعة الرأس.

وكانت الفتاة الصغيرة تعيش في المنزل مع والدتها وأختها وبيجلي.

ووصف المحققون الخيمة التي عثر فيها على المادة الكيماوية التي تسبب في وفاة الطفلة بأنها بنيت من أجل "الخصوصية والعزلة"، وقد عثر رجال الشرطة على شاشة كمبيوتر وجهاز كمبيوتر محمول وكاميرا فيديو.

وصرح بيجلي للشرطة بأنه سيستخدم "الكلوروفورم" لإنتاج القنب، لكن ثبت كذبه، إذ تبين في وقت لاحق أنه لم يكن يستخدمه في "صناعة القنب" كما ادعى.

وأثناء عملية البحث في المنزل، اكتشف رجال الشرطة 1110 صورة و 73 مقطع فيديو لإساءة معاملة الأطفال، بعض هؤلاء صوروا بكاميرا خفية.

ووفق صحيفة "ذا صن"، فإن رجال المباحث عثروا على صور "رقمية معدلة" مروعة حيث تم تحرير وجه "بيلي" في اللقطة، لتظهر الصور المزعجة رجلاً يغتصب طفلة.

وبين تقرير الطبيب الشرعي أن الطفلة توفيت بسبب "التسمم بالكلوروفورم".

وكان المتهم – الذي لازال التحقيق في وفاته مستمرًا - يواجه عددًا كبيرًا من التهم قبل وفاته داخل محبسه.

وحددت محاكمته في 31 ديسمبر، بتهم الاعتداء على الأطفال ما أدى إلى الوفاة، والقتل غير العمد، ومحاولة الاعتداء الجنسي على الطفلة، والاستغلال الجنسي للطفلة، وانتهاك الخصوصية بغرض الإشباع الجنسي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «حازم إمام» في البرومو الرسمي لقناة الزمالك
» «رونالدو» يتوج بجائزة أفضل لاعب.. والهلال أفضل ناد
» حالة استنفار قصوى للقوات الأمريكية بالعراق
» إصابة محمد منير بوعكة صحية خطيرة
» «ماني» يقود ليفربول للفوز على "ولفرهامبتون"
» الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة المصري وبيراميدز
» أمريكا تقتل قياديًا كبيرًا في "كتائب حزب الله"
» بعد هدف وولفرهامبتون.. أبو تريكة «احنا زهقنا»
» بالفيديو.. مصرع مذيعة شهيرة في حادث مأساوي
» ماذا حدث لـ"مبارك"؟.. "علاء" وابنه يثيران الجدل حوله
» ضبط مجرم بعد تحريات واسعة في السعودية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك