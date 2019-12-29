بعد أيام من حبسه.. وفاة متهم باغتصاب طفلة داخل السجن

29 ديسمبر 2019 - 09:09 م

لقى شاب أمريكي حتفه بعد أيام من اعتقاله، بتهمة بقتل فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات بمادة "الكلوروفورم" السامة أثناء محاولته اغتصابها.

وعثر على جيفري بيجلي (34 عامًا) فاقدًا الوعي داخل زنزانته في سجن مقاطعة "ميسا" بولاية "كولورادو" الأمريكية يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتم نفله إلى المستشفى حيث توفي.

وسيحدد الفحص الطبي سبب وفاة بيجلي الذي أوقف في 14 ديسمبرت الجاري، بعد أن اتهمته الشرطة بقتل فتاة حاول اغتصابها بمادة "الكلوروفورم" في منزله، حيث كان احتفظ بأكثر من ألف صورة لإساءة معاملة الأطفال.

وعثر رجال الشرطة على زجاجة "كلوروفورم" فارغة في خيمة مؤقتة، مليئة بالبطانيات الملطخة بالدماء، خلف منزله. وأظهرت التحقيقات أن الطفلة تعرضت لمحنة مروعة قبل أن يعطيها الجرعة القاتلة من الكلوروفورم.

وتم العثور على الطفلة البالغة من العمر تسع سنوات متوفاة في 9 نوفمبر داخل المنزل الذي كان مملوءًا أيضًا بدمى مقطوعة الرأس.

وكانت الفتاة الصغيرة تعيش في المنزل مع والدتها وأختها وبيجلي.

ووصف المحققون الخيمة التي عثر فيها على المادة الكيماوية التي تسبب في وفاة الطفلة بأنها بنيت من أجل "الخصوصية والعزلة"، وقد عثر رجال الشرطة على شاشة كمبيوتر وجهاز كمبيوتر محمول وكاميرا فيديو.

وصرح بيجلي للشرطة بأنه سيستخدم "الكلوروفورم" لإنتاج القنب، لكن ثبت كذبه، إذ تبين في وقت لاحق أنه لم يكن يستخدمه في "صناعة القنب" كما ادعى.

وأثناء عملية البحث في المنزل، اكتشف رجال الشرطة 1110 صورة و 73 مقطع فيديو لإساءة معاملة الأطفال، بعض هؤلاء صوروا بكاميرا خفية.

ووفق صحيفة "ذا صن"، فإن رجال المباحث عثروا على صور "رقمية معدلة" مروعة حيث تم تحرير وجه "بيلي" في اللقطة، لتظهر الصور المزعجة رجلاً يغتصب طفلة.

وبين تقرير الطبيب الشرعي أن الطفلة توفيت بسبب "التسمم بالكلوروفورم".

وكان المتهم – الذي لازال التحقيق في وفاته مستمرًا - يواجه عددًا كبيرًا من التهم قبل وفاته داخل محبسه.

وحددت محاكمته في 31 ديسمبر، بتهم الاعتداء على الأطفال ما أدى إلى الوفاة، والقتل غير العمد، ومحاولة الاعتداء الجنسي على الطفلة، والاستغلال الجنسي للطفلة، وانتهاك الخصوصية بغرض الإشباع الجنسي.