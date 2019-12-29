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«رونالدو» يتوج بجائزة أفضل لاعب.. والهلال أفضل ناد

الرياضة

رونالدو
رونالدو
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المصريون

يوفنتوس

الهلال

توج كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، بجائزة «جلوب سوكر» لأفضل لاعب في عام 2019، اليوم الأحد، خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية.

وتألق رونالدو مع يوفنتوس هذا العام، حيث قاده للتتويج بلقب الكالتشيو، كما أحرز جائزة أفضل لاعب في إيطاليا، فيما جاء  ثالثًا في ترتيب كل من جائزتي الفيفا، والكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، عام 2019.

فيما حصد المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب عربي شاب، بعدما برز أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند هذا العام، وقدّم مستوى مميزًا مع أسود الفستيفال خاصة في دوري أبطال أوروبا، وكان سببًا في تأهل فريقه لدور الـ16 بالبطولة الأغلى أوروبيًا.

كما تُوِّج الهلال السعودي بجائزة أفضل نادٍ عربي، بعدما تفوق على الترجي التونسي، والزمالك.

وفاز الهلال السعودي، هذا العام بدوري أبطال آسيا بعد غياب كبير، كما حصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية هذا الشهر.

يُذكر أن القائمة الأولية، كانت تضم الهلال والنصر من السعودية، والترجي والنجم الساحلي من تونس، والزمالك والأهلي من مصر، والعهد اللبناني، والوداد المغربي، والسد القطري، والقوة الجوية العراقي.

وفي الحفل ذاته حصد الألماني يورجن كلوب جائزة أفضل مدرب لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع إريك تين هاج (أياكس أمستردام)، فيرناندو سانتوس (البرتغال).

وبلغ ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب المجد القاري والعالمي، في عام 2019، وبات التركيز منصبا من الآن فصاعدا على التتويج بلقب طال انتظاره، ويبدو قريب المنال أكثر من أي وقت مضى.

فيما فاز البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، بجائزة أفضل حارس لعام 2019،بعدما قدم أليسون عاما مميزا، إذ توج بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع ليفربول، وكوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

كما حصد البرازيلي عددا من الجوائز الفردية أبرزها أفضل حارس في العالم من الفيفا، وجائزة "ياشين" لأفضل حارس من مجلة فرانس فوتبول.

وفاز ليفربول بجائزة أفضل نادٍ في العالم، لعام 2019، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على توتنهام (2-0) في المباراة النهائية، كما أحرز مؤخرا كأس العالم للأندية، على حساب فلامنجو البرازيلي.

في السياق ذاته حقق المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في الدوريات العربية، وجاء فوز حمدالله بالجائزة، بعد التفوق على القطري أكرم عفيف مهاجم السد القطري، والسعودي سالم الدوسري، جناح الهلال السعودي، والجزائري يوسف بلايلي، جناح أهلي جدة، وطارق حامد، لاعب الزمالك.


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