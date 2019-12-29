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حالة استنفار قصوى للقوات الأمريكية بالعراق

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الطيب حسين

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العراق

الحشد الشعبي

قوات أمريكية

العراق اليوم

كشفت وسائل إعلام عن الإعلان عن حالة استنفار قصوى في القواعد العسكرية بالعراق التي تحتضن قوات أمريكية.

ويأتي اتخاذ هذا الإجراء بعد شن الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع لـ "كتائب حزب الله" التابعة لـ "الحشد الشعبي" العراقي.

ونفذت القوات الأمريكية غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذا جاء ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت قواعدها في العراق.

بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

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