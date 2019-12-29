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التعاون يعلن إقالة البرتغالي «سيرجيو»

الرياضة

البرتغالي باولو سيرجيو
البرتغالي باولو سيرجيو
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أمير سعد

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رسميا.. الأرسنال يعلن إقالة مدربه إيمري

المصريون

التعاون

البرتغالي باولو سيرجيو.

أعلن مسئولو  نادي التعاون السعودي، اليوم الأحد، إقالة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج .

وقدم مجلس إدارة النادي، الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنيًا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح التعاون، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن مجلس الإدارة كلف عبد الله عسيري بقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يساعده أمين عمر مدرب الناشئين.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للفريق قبل مباراته المرتقبة أمام النصر يوم السبت المقبل على لقب كأس السوبر السعودي.


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