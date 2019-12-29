» إصابة محمد منير بوعكة صحية خطيرة

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وعكة صحية

احتفال

محمد منير

الكينج

أصيب النجم محمد منير، بوعكة صحية، أجبرته على الاعتذار عن إحياء حفل رأس السنة الذي كان من المقرر له بعد غد الثلاثاء.

وكتب "الكينج" عبر حسابه على "تويتر" :" جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!".

وتابع : "ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".

وكان من المقرر أن يحيي "منير" حفل رأس السنة بمصر للعام الجديد 2020، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، في تمام الحادية عشرة مساء، بفندق تريومف بالقطامية.


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