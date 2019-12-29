» «ماني» يقود ليفربول للفوز على "ولفرهامبتون"

29 ديسمبر 2019 - 08:34 م

فاز فريق ليفربول على ولفرهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الانجليزي.

حسم ليفربول الشوط الأول بهدف دون رد عبر ساديو ماني في الدقيقة 42، وسجل وولفرهامبتون التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعى التسلل بعد الرجوع للفار.

وفي الشوط الثاني، نشط وولفرهامبتون وأقحم نونو سانتو أوراقه الهجومية من على مقاعد البدلاء بدخول راؤول خيمينيز وأداما تراوري وهدد مرمى ليفربول طوال الـ45 دقيقة الأخيرة، لكن دفاع ليفربول والحارس أليسون نجحوا في احباط كل محاولات الضيوف وحافظوا على نظافة الشباك.

بتلك النتيجة يغرد ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 55 نقطة، متفوقًا بفارق 13 نقطة كاملة على ليستر سيتى صاحب الوصافة و17 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث بينما تجمد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 30 نقطة.