«فيسبوك» تضع قيودًا على استخدام «ماسنجر»

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استخدام ماسنجر

أوقفت شركة "فيسبوك" استخدام برنامجها الخاص للمحادثة الفورية "ماسنجر" من دون وجود حساب.

إذ اشترطت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي وجود حساب خاص لاستخدام "ماسنجر"، ما يعني إجبار المستخدمين على الكشف عن هويتهم أمام المستخدمين الآخرين، في خطوة اعتبر الهدف منها تشديد قبضته على تطبيق المحادثة، وفي إطار خططها لدمج خدماتها المختلفة، ولضمان رفع عدد مستخدميها،

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت في يناير الماضي عن خطط لدمج خدماتها.

وقالت متحدثة باسم "فيسبوك" في بيان إن "الأغلبية الساحقة من المستخدمين يستخدمون تطبيق الماسنجر من خلال موقع فيسبوك ونحن نريد تبسيط هذه العملية، من خلال ربط إنشاء الحساب الجديد على الماسنجر بحساب فيسبوك. في الوقت نفسه، فإن الحسابات الحالية على تطبيق ماسنجر التي لا ترتبط بحساب فيسبوك لن تحتاج إلى إجراء أي تغيير في الوقت الحالي".

ووفق موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، فإن "فيسبوك" كانت قد بدأت في 2015 السماح للمستخدمين بإنشاء حساب على الماسنجر باستخدام رقم هاتف محمول ودون الحاجة إلى وجود حساب لهم على فيسبوك نفسها.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه "فيسبوك" إلى توثيق علاقة الماسنجر بالخدمات الأخرى التابعة لها مثل إنستجرام لتبادل الصور وواتسآب للتواصل الاجتماعي.

وذكرت "فيسبوك" أن الاتصالات بين الخدمات الثلاث واتسآب وإنستجرام وماسنجر، ستكون مشفرة تماماً بحيث لا يمكن لأي طرف ثالث غير المرسل والمستقبل رؤية الرسالة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدثة قولها أن شركة "فيسبوك" ستسعى إلى ضمان أقصى قدر من الخصوصية للمحادثات على هذه الخدمات.

وكان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك" قال في وقت سبق من العام الحالي: "أعتقد أن المستقبل سيكون للخصوصية.. هذا هو الفصل الثاني لخدماتنا".

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