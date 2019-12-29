فيديو مؤثر..إصابة نائبة بالبرلمان بالسرطان

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النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
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محمد فضل- متابعات

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نائبة

انيسة حسونة

كشفت النائبة لبرلمانية أنيسة حسونة، عن إصابتها بمرض السرطان مرة أخرى بعد أن كانت قد شفيت منه.

وقالت"حسونة"، خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "أون إى" الفضائية، أن مرحلة علاجها الأولى لم تكن ناجحة وعاد إليها المرض.

وتابعت، أن جميع العمليات التى قامت بها للعلاج من مرض السرطان كانت خارج مصر، ولكن اخر عملية جراحية كانت داخل مصر.

أشارت إلى أن، الطبيب الأجنبي قال لها فى رحلة علاجها إنه إذا عاد المرض إليها سوف يقوم بقتلها.

وأوضحت البرلمانية أنيسة حسونة، أنها فضلت أن تقوم بإجراء العملية الأخيرة الجراحية لكى تشفى من المرض داخل مصر، قائلة "حبيت أبقى وسط أهلى وأولادى وانا فى أوضة العمليات".


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