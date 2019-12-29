بيراميدز يتخطى المصري بـ"الكونفدرالية"

29 ديسمبر 2019 - 08:11 م

حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة سيطرة من بيراميدز طوال اللقاء حتى جاءت تمريرة عبد الله السعيد إلى إسلام عيسى جهة اليمين والذي قام بدوره بتمرير كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى جون أنطوي المتمركز على حدود منطقة جزاءوالذي لمس الكرة بقدمه اليسرى فسكنت يسار أحمد مسعود حارس المصري، ليعلن أنطوي تقدم فريقه بالدقيقة 55.

ولم يستمر تقدم بيراميدز كثيرًا، حتى استطاع سعيدو صنبورى لاعب المصري، من معادلة النتيجة في الدقيقة 72 .

وفي الدقيقة 83، نجح الجباس في تسجيل هدف من ضربة مقصية رائعة من على حدود منطقة دفاعات فريق المصري، وبدأت الكرة، بعد تمرير كرة طولية في اتجاه منطقة جزاء المصري أبعدها الدفاع بشكل خاطي فوصلت إلى محمد الجباس الذي قابل الكرة بخلفية مزدوجة رائعة سكنت المقص الأيمن لأحمد مسعود حارس المصري.

بتلك النتيجة، اعتلى بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 6 في المركز الثاني، وجاء خلفهم فريق إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سي نواذيبو الموريتاني بدون نقاط.