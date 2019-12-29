  • الأحد 29 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النائبة أنيسة حسونة

فيديو مؤثر..إصابة نائبة بالبرلمان بالسرطان

شيرين رضا

فنانة شهيرة تستغيث بـ"السيسي": "أرجوك انظر لهؤلاء"

أرشيفية

جنازة عسكرية لـ «مبارك»

اتحاد الكرة يكرم شوقي غريب

بالأسماء.. "غريب" يستقر على الثلاثي الكبار في طوكيو 2020

السعودية

ضبط مجرم بعد تحريات واسعة في السعودية

الاهلى والزمالك

شاهد.. خناقة شوارع في قمة الشباب بسبب"رمضان صبحي"

هالة سرحان

"هالة سرحان" تثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن الوليد بن طلال

فيديو.. أطرف 10مكالمات مع الشيخ مبروك عطية

مبروك عطية: عُري المرأة ليس مبررًا للتحرش بها

«بلطجة» فى قلب النيل

«بلطجة» فى قلب النيل

ماسنجر

«فيسبوك» تضع قيودًا على استخدام «ماسنجر»

بيراميدز يتخطى المصري بـ"الكونفدرالية"

الرياضة

المصرى وبيراميدز
المصرى وبيراميدز
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم الزمالك يعتزل ويتولى منصبًا إداريًا بـ «بيراميدز»

#

رسميًا.. بوتسوانا تعلن مواجهة مصر وديًا

#

سما المصري تستعين بـ"الشيخ الشعرواي" وتثير الجدل

#

بـ"البكيني".. سما المصري لمتابعيها: "هعلمكوا العوم بنفسي"

المصريون

المصرى

الكونفدرالية

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة سيطرة من بيراميدز طوال اللقاء حتى جاءت تمريرة عبد الله السعيد إلى إسلام عيسى جهة اليمين والذي قام بدوره بتمرير كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى جون أنطوي المتمركز على حدود منطقة جزاءوالذي لمس الكرة بقدمه اليسرى فسكنت يسار أحمد مسعود حارس المصري، ليعلن أنطوي تقدم فريقه بالدقيقة 55.

ولم يستمر تقدم بيراميدز كثيرًا، حتى استطاع سعيدو صنبورى لاعب المصري، من معادلة النتيجة في الدقيقة 72 .

وفي الدقيقة 83، نجح الجباس في تسجيل هدف من ضربة مقصية رائعة من على حدود منطقة دفاعات فريق المصري، وبدأت الكرة، بعد تمرير كرة طولية في اتجاه منطقة جزاء المصري أبعدها الدفاع بشكل خاطي فوصلت إلى محمد الجباس الذي قابل الكرة بخلفية مزدوجة رائعة سكنت المقص الأيمن لأحمد مسعود حارس المصري.

بتلك النتيجة، اعتلى بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 6 في المركز الثاني، وجاء خلفهم فريق إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سي نواذيبو الموريتاني بدون نقاط.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «رونالدو» يتوج بجائزة أفضل لاعب.. والهلال أفضل ناد
» حالة استنفار قصوى للقوات الأمريكية بالعراق
» إصابة محمد منير بوعكة صحية خطيرة
» «ماني» يقود ليفربول للفوز على "ولفرهامبتون"
» الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة المصري وبيراميدز
» أمريكا تقتل قياديًا كبيرًا في "كتائب حزب الله"
» بعد هدف وولفرهامبتون.. أبو تريكة «احنا زهقنا»
» بالفيديو.. مصرع مذيعة شهيرة في حادث مأساوي
» ماذا حدث لـ"مبارك"؟.. "علاء" وابنه يثيران الجدل حوله
» ضبط مجرم بعد تحريات واسعة في السعودية
» شاهد.. خناقة شوارع في قمة الشباب بسبب"رمضان صبحي"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك