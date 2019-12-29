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تعرف على قائمة طنطا لمواجهة إف سى مصر

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فريق طنطا
فريق طنطا
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أمير سعد

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المصريون

طنطا

اف سي مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين، قائمة فريقه لمباراة إف سى مصر، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

تضم قائمة اللاعبين كلا من إسلام طارق، على فرج، محمود مسعود، محمد العشرى، سليمان عبد ربه، محمد الشاذلى، إيهاب سمير، حسام غالى، ديديو لوانجا، محمد حسام، أحمد الألفى، أحمد فهمى، وليد عادل، أحمد الشناوى، أحمد قطاوى، محمد ماجد " أونش"، عبد الرحمن الدح، الحسن ظيوف، مصطفى أمين.

ويحتل فريق طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 10 نقاط بينما يدخل إف سى مصر المباراة بالمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.


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