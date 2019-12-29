» أمريكا تقتل قياديًا كبيرًا في "كتائب حزب الله"

29 ديسمبر 2019 - 07:48 م

لقي قيادي كبير في "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي العراقي مصرعه في غارة أمريكية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت إن القيادي في في "كتائب حزب الله" العراقي، مقتل الحاج علي، قتل في ضربة شنتها مقاتلات أمريكية غرب العراق .

كما أسفر الهجوم عن مقتل 3 عناصر من "قوات الحشد" وإصابة العشرات، حيث استهدف القصف أحد المقرات الرئيسة لـ "كتائب حزب الله" وهي مقرات اللواءين 45 و46، فضلا عن الطبابة والإسناد والاتصالات ومركز العمليات .

كما أُعلن عن حالة استنفار في القواعد الأمريكية في كل العراق .