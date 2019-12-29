» بالفيديو.. مصرع مذيعة شهيرة في حادث مأساوي

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تحطم طائرة،

مذيعة شهيرة

تحطم طائرة امريكية

كارلى ماكورد

مصرع مذيعة

لقيت المذيعة الأمريكية الشهيرة كارلي ماكورد، مصرعها اليوم الأحد، في تحطم طائرة صغيرة بولاية لويزيانا.

وشهد الحادث مصرع 4 آخرين كانوا رفقتها في الحادث، حيث كانت الطائرة تقلهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم الأمريكية.

وكانت الطائرة في طريقها إلى أتلانتا، لحضور مباراة في كرة القدم الأمريكية بين لويزيانا وأوكلاهوما، في الدور قبل النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للجامعات.

ونجا راكب واحد فقط من الركاب، حيث كتبت له حياة جديدة بعد أن اضطر قائد الطائرة للقيام محاولة هبوط اضطراري بعد دقائق قليلة من الإقلاع.

 وتحطمت الطائرة خلال ذلك في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد بولاية لويزيانا.

وقالت محطة (دبليو.دي.إس. يو نيوز) في نيو أورليانز إن مراسلتها الرياضية كارلي مكورد(30 عاما) كانت من بين الركاب الخمسة الذين لقوا حتفهم.


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