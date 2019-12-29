» بعد هدف وولفرهامبتون.. أبو تريكة «احنا زهقنا»

29 ديسمبر 2019 - 07:40 م

علق محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على إلغاء الهدف الذي سجله وولفرهامبتون في مرمى ليفربول، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا على ملعب «آنفيلد» ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وانتقد «أبوتريكة» تدخل التكنولوجيا بهذا الشكل الدقيق في احتساب الأهداف أو إلغائها قائلًا: «احنا زهقنا.. وياريت تلغوا الموبيلات والتكنولوجيا وترجعولنا الكرة زي ما هي».

وتضامن جمال الشريف الخبير التحكيمي مع النجم المصري قائلًا: إن تطبيق الفار لم يكن ليتم تطبيقه بهذا الشكل ويجب إعادة النظر بشكل كامل في هذا الأمر.

يذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بهدف دون رد، سجله النجم السنغالي ساديو ماني.