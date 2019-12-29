» ضبط مجرم بعد تحريات واسعة في السعودية

29 ديسمبر 2019 - 07:23 م

نجحت الشرطة السعودية فى ألقاء القبض على مواطن متورط في سرقة المساجد بمنطقة القصيم، حيث وصفت ما صنعه بـ"الجرائم".

وذكرت شرطة القصيم، أنه تم القبض على المتهم، عقب توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم سرقة من المساجد، والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.

وكشفت الشرطة أن نتائج المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.

وأكد أنه تم ضبط مركبة كانت بحوزة الجاني قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض.

وأشار المتحدث إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.