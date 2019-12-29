فنانة شهيرة تثير ضجة بمشاهد جريئة (+18)

29 ديسمبر 2019 - 05:48 م

أثارت الفنانة التركية الشهيرة ?بيرين سات، التي عرفها الوطن العربي من خلال مسلسل "نور" الذي عرف باسم "نور ومهند"، ضجة كبيرة بسبب مشاهدها الجريئة، خلال مسلسل "الهدية" الذي تعود من خلاله إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات.

وأثارت الفنانة التركية غضب الجمهور بسبب المشاهد الجريئة بينها وبين الممثل التركي متين أكدولجار.

وهوجمت بيرين سات بقسوة بسبب صورها الفاضحة وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر بمشاهد جريئة في أعمالها.

الجدير ذكره أن قصة مسلسل "الهدية" مستوحاة من كتاب "صحوة العالم"، الذي كتبه سينجول بوياس، حول قصة أتييا وهي رسامة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها اوزان، حتى تتغير حياتها من خلال اكتشاف أقدم معبد في العالم الذي يكتشفه عالم الآثار إرهان.



