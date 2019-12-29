» «عبد العاطي» يعلن استقالته من تدريب أسوان

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طلائع الجيش

مجدى عبد العاطى

أعلن مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق أسوان استقالته من منصبه بعد تعادل فريقه مع طلائع الجيش، بهدف لمثله فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى.

وحاول عمرو جمال مهاجم الطلائع تسجيل هدف وترك بصمة خلال المباراة، إلا أنه أهدر الكثير من الفرص، و التى كانت كفيلة بحسم النتيجة للطلائع بأريحية، إلا انه لم يتمكن من تسديد الكرة على مرمى الفريق المنافس وأضاع ثلاث هجمات خطرة فى الشوط الاول كانت كفيلة بخروج الطلائع فائزا فى تلك المباراة

ورفع أسوان رصيده الى النقطة 7 بعد أن خاض 10 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 17، وفيما يخص طلائع الجيش فارتفع رصيده إلى 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً .

وحاول طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تحقيق الفوز الثانى له، فى البطولة المحلية، على حساب أسوان اليوم، إلا أنه أخفق فى ذلك، و كان اول فوز فوز للجيش على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس .

وقد ظهرت حالة من الضيق الشديدة على المديرين الفنيين لكلا الفريقين سواء طارق يحيى المدير الفنى للطلائع أو مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان خاصة وأن كليهما كان يمنى النفس بخطف الثلاث نقاط لتخطى منطقة الخطر وتقدم عبد العاطى باستقالته عقب نهاية اللقاء.

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