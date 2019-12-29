إيفانكا ترامب ترفض الاستمرار في منصبها مع أبيها

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منصب

إيفانكا ترامب

ألمحت إيفانكا ترامب، إلى نيتها الاستقالة من منصبها حال فاز والدها بولاية ثانية في الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وكشفت  "ترامب" خلال مقابلة لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، تم عرض مقتطفات منها الجمعة، وستذاع كاملة في نهاية الأسبوع الحالي، عن مستقبلها المهني، بعد شهر نوفمبر المقبل، قائلة: "أنا مدفوعة في الحياة من قبل أطفالي ومستوى سعادتهم، لذا سيكون هذا دائما على رأس أولوياتي".

وتابعت قائلة: "ستكون قراراتي مرنة دائما بما يكفي لضمان مراعاة احتياجات أطفالي، أولا وقبل كل شيء، لذلك فهم سيدفعون بهذه الإجابة لي".

وفي إشارة منها إلى أنها قد تستقيل من منصبها كمستشارة في البيت الأبيض، قالت إيفانكا ترامب في اللقاء التلفزيوني:

"في اليوم الذي أسير فيه بالجناح الغربي بالبيت الأبيض، ولا أشعر برعشة في العمود الفقري، فهو اليوم الذي ينبهني أنني ظللت هنا لفترة طويلة جدا، ما زلت أشعر كل يوم بتواضع كبير وكذلك الشعور بالامتياز، بسبب قدرتي على القيام بالمهام الذي أتيت إلى واشنطن من أجلها".

وأكدت إيفانكا ترامب أن تواجدها في البيت الأبيض يتعلق بقدرتها على "خدمة الرجال والنساء المنسيين، الذين قابلتهم على مدار عامين أثناء حملتها في جميع أنحاء هذا البلد، وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، إذ سافرت إلى كل ولاية تقريبا في هذه الدولة، إنه يتعلق بتوفير مسارات للفرصة".


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