«مدبولي» يهنئ «السيسي» بمناسبة العام الجديد

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حسن علام- متابعات

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رئيس الوزراء

الرئيس السيسي

العام الميلادي الجديد

بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: "مع إشراقة عام ميلادي جديد، يُشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم برعايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار".


كما جاء في نص البرقية: "ويسعدنا يا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية، كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع .. وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد على طريق الخير والأمن والسلام خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".

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