بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

29 ديسمبر 2019 - 04:42 م

بعد تداول أنباء عن دخول الزعيم الفنان عادل إمام في وعكة صحية مؤخرًا، كشفت الفنانة داليا البحيري، حقيقة هذه الأنباء كاشفة آخر تطورات حالته الصحية لتقطع الأنباء أمام انتشار الشائعات، خاصة في ظل صمت الفنان وأبنائه عن الحديث عن صحته.

وقالت داليا البحيري، في لقاء لها مع برنامج "إم بي سي ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي": "لقدت سئمت من طرح ذلك السؤال علي كثيرا.. والله "الزعيم" زي الفل".

وتابعت "البحيري": "ونحن نؤكد هذا بنشر صور كثيرة من كواليس المسلسل.. العمل في مسلسل "فلانتينو" على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأردفت: "الزعيم بيبقى وسطنا في التصوير ومزاجه حلو، وخلاص تتبقى أيام وننتهي من التصوير".

وعن أجواء العمل مع عادل إمام، قالت داليا البحيري: "العمل مع الزعيم دائما مختلف، والالتزام في كل شيء، والكاميرا تبدأ التصوير في ميعادها"، متابعة: "هناك رهبة في موقع التصوير".

كما نشر الفنان علي ربيع، صورة حديثة له عادل إمام، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، والتي تضم كذلك أصدقائه من فرقة "مسرح مصر"، وذلك بمناسبة أنه سيشاركون جميعا في الظهور بأحداث مسلسل "إمام" الجديد "فلانتينو"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان 2020.