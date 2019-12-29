إجراء فورى بعد التعدي على الذات الإلهية بالسعودية

29 ديسمبر 2019 - 04:31 م

شهدت مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، واقعة مؤسفة، عندما اعتدى أحد المدرسين على الذات الإلهية.

بدورها طردت لجنة من تعليم المدينة المعلم الذي ارتكب واقعته أثناء طلب امتحان.

وكشفت وسائل إعلام أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي، حيث قام المدرس بشطب لفظ الجلالة من على ورقة الأسئلة، وكتب مكانه الشيطان.

وفي البداية أصر المدرس على اختبار مادته في ذلك اليوم، برغم تحديد اختبار مادته في الجدول في اليوم الذي يليه، وصور الأسئلة واستبدل لفظ الجلالة، ثم قام بتوزيع الأوراق على الطلاب.

وعلى الفور تم جمع أوراق الامتحان من الطلاب بعد خروج المعلم من الصف مباشرة، وإبلاغ إدارة التعليم.