  • الأحد 29 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وولفرهامبتون

«بلطجة» فى قلب النيل

«بلطجة» فى قلب النيل

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب ترفض الاستمرار في منصبها مع أبيها

علاء مبارك ووالده

"علاء مبارك" يوجه رسالة لوالده

عادل إمام

بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

السعودية

إجراء فورى بعد التعدي على الذات الإلهية بالسعودية

الملك سلمان

بالصور.. العاهل السعودي يودع هؤلاء

السيسي وأمير الكويت

أمير الكويت يرسل برقية عزاء لـ"السيسي"

محمد صبحي

محمد صبحي: التموين كلام فارغ

الإفتاء

"أين الله".. دار الإفتاء تجيب

بالصور.. العاهل السعودي يودع هؤلاء

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

#

الملك سلمان: قضينا على التطرف ونعيش في وسطية حاليًا

#

شاهد.. نبؤة بمقتل حارس العاهل السعودي

#

الملك سلمان يتحدث عن والده بكلمات مؤثرة

السعودية

الملك سلمان

وداع

العاهل السعودي

ودَّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، السفير الإيطالي لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة العربية السعودية.

كما استقبل خادم الحرمين، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة، حسب وسائل إعلام محلية.

حضر لقاء الوداع، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.







تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون
» ديربي اسكتلندا.. رينجرز يحقق فوزُا غاليًا على سيلتك
» السعودية.. تفاصيل مثيرة عن عملية إرهابية بالدمام
» «عبد العاطي» يعلن استقالته من تدريب أسوان
» الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة المصري وبيراميدز
» القبض على 38 متحرش سعودي
» بعد التجديدات.. جرس بيج بن يدق لأول مرة في هذا الموعد
» في عز البرد.. فنانة شهيرة تمارس الرياضة في البلكونة
» للحصول على نوم مريح.. 3 نصائح ذهبية
» شاهد.. هنادي مهنا تبكى فى حفل خطوبتها
» صاحبة جروب "محدش شاف جوزي" تكشف سر إنشائه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:36 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك