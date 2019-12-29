أمير الكويت يرسل برقية عزاء لـ"السيسي"

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محمد فضل- متابعات

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السيسي

أمير الكويت

أرسل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيته في ضحايا حادث السير، الذي وقع في بورسعيد وأسفر عن مصرع أكثر 20 شخصا.

وتمنى أمير الكويت لضحايا الحادث في البرقية التي أرسلها للرئيس، للمصابين الشفاء والعافية.

هذ وقد لقي 23 شخصا مصرعهم، أمس السبت، بحادث سير في محافظة بورسعيد.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة وحافلة ركاب صغيرة كان يستقلها عمال أحد مصانع الملابس الجاهزة في المحافظة، ومعظمهم فتيات.


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