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محمد صبحي: التموين كلام فارغ

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محمد صبحي
محمد صبحي
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إيمان هاني

أشاد الفنان محمد صبحي بالتجربة التونسية الخاصة بتحديد النسل، قائلا: "دولة تونس قررت منح المواطن 60 دينارًا عن الطفل الأول، و30 دينارًا عن الثاني، وسحب الـ90 دينارًا في حالة إنجاب الثالث، والفكرة نجحت لأنها كانت فكرة ترغيب".

ودافع صبحي خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن حملات تحديد النسل، قائلا: "أنا ضد الترهيب وفكرة عدم حصول الطفل الثالث على التموين، لأن التموين كلام فارغ، معقبًا: "الترغيب يخلي الواحد يحاسب، وسيحصل على دعم مادي للطفل".

وتابع: "كلما حققت الدولة إنجازات نحن من ندفع الثمن، ليست الحكومة فقط ولكن المواطن من خلال الضرائب التي ندفعها لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس الظلم الاجتماعي، لافتًا إلى أن 70 مليون مواطن ينجبون أكثر من ثلاثة أطفال في مصر، بحسب ذكره".

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