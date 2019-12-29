اسم زوجة وزير الخارجية الأمريكي يشعل مواقع التواصل

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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وزير الخارجية الامريكي

صورة

اسم

تداولت صورة لوزير الخارجية الأمريكي، مياك بومبيو، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر وهو يساعد زوجته، في غسيل الصحون، ما أثار موجة من الجدل.

وسلطت تلك الصور الضوء على زوجته التي كانت تلعب بالورق بينما هو يساعدها في أعمال المطبخ، إلا أن اسمها حير الجميع إذ تظهر على محركات البحث Susan Pompeo، ولم يتم التوصل لأسمها الحقيقي مهما تزايدت عمليات البحث بمختلف الكلمات بسبب نشره هكذا في الصحف والمواقع الإخبارية.

في حين، كشفت مجلة أمريكية، الاسم الحقيقي لزوجة وزير الخارجية وهو Susan Justice Mostrous، وأنها كانت تعمل نائبة رئيس بنك محلي عام 1998 وتعرفت على بومبيو وجمعتهما قصة حب ثم تزوجا بعدها بعامين .



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