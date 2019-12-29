  • الأحد 29 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصارعة للإبل في السعودية

مصارعة الجمال.. رياضة جديدة في السعودية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

اسم زوجة وزير الخارجية الأمريكي يشعل مواقع التواصل

الإفتاء

رسالة قوية من "الإفتاء" لمن يُحرم تهنئة الأقباط

السعودي المطبع في اتصال مع نتنياهو

السعودي المطبع لليهود المصابين: " كونوا أقوياء"

وزير التموين

"خلال 5 أيام".. خبر سار من التموين للمواطنين

تماثيل لضحايا متظاهري العراق

تماثيل لضحايا متظاهري العراق في ساحة التحرير

لص عيد الميلاد

يسرق بنكا .. ويوزع الأموال على المارة في عيد الميلاد

سعد سمير النادي الأهلي

أول تعليق لـ سعد سمير بعد إصابته بقطع في "وتر أكليس"

يتيمي طنطا

مفاجأة غير متوقعة فى فرح يتيمي طنطا

وصلة رقص للمحدثة باسم الخارجية الروسية

وصلة رقص لدبلوماسية شهيرة مع نائبها

"خلال 5 أيام".. خبر سار من التموين للمواطنين

آخر الأخبار

وزير التموين
وزير التموين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

خبر سار من الرئيس

#

"مش هنظلم حد".. خبر سار من الصحة إلى الأطباء

#

"اسمعوا كلامي بعد كده" أديب يزف خبرا سارا للمواطنين

#

"كلوا فراخ براحتكم".. خبر سار من الزراعة للمواطنين

تامر حسني

هنادي مهنا

أحمد خالد صالح

كشفت مصادر بالغرف التجارية عن مفاجأة سارة للمواطنين، مؤكدة أنها ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهًا لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام".

وأوضحت المصادر أن الـ1250 جنيهاً لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ فى يناير حتى يونيو 2020، مؤكدة أن المبادرة جاءت ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.

وتابعت المصادر: "أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" في عددها اليوم .

ومن المقرر، حسب المصادر، أن تشارك وزارة قطاع الأعمال العام بشركاتها، حيث يعرضون كل السلع المعمرة والاستهلاكية المقترح تداولها بالمبادرة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» للحصول على نوم مريح.. 3 نصائح ذهبية
» شاهد.. هنادي مهنا تبكى فى حفل خطوبتها
» صاحبة جروب "محدش شاف جوزي" تكشف سر إنشائه
» برلماني: اللجنتان الوزاريتان لفض منازعات الاستثمار ستذلل عقبات المستثمرين
» مرض قتل الملايين وحولهم لتماثيل بشرية
» شاهد.. شيما الحاج تحفز الشباب بفيديو جديد
» الأهلي يعلن إصابة سعد سمير بقطع في "وتر أكيلس"
» لـ عشاق القهوة.. احذر تناولها في الشتاء
» وافد آسيوي جديد ينتحر فى الكويت
» «60 تحت الصفر».. تعرف على أبرد مدينة في العالم
» طفل داخل الغسالة.. والأم: "مش أنا"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك