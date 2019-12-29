» صاحبة جروب "محدش شاف جوزي" تكشف سر إنشائه

29 ديسمبر 2019 - 12:51 م

كشفت إسراء حسني صاحبة جروب "محدش شاف جوزي" عن سر إنشائها لجروب "محدش شاف جوزي"، قائلة: "الفكرة بدأت بجروب "الخاطبة".

وأضافت "حسني"، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، قائلة: "فكرة الجروب في البداية كانت مثل "الخاطبة"، وهي أن تسأل الفتيات عن الرجال المقبلين على خطبتهن.

وتابعت: "قامت بعض السيدات بوضع صورة أزواجهن على الجروب حتى يتأكدوا إذا كانوا متزوجين من أخريات أو لا؟، ووجدوا تفاعل عدد كبير معهم، فتم تعديل الجروب من الخاطبة إلى "محدش شاف جوزي" والموضوع لاقي تفاعلا كبيرا من السيدات والرجال".